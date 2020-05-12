Лукашенко - правительству: "Головой все отвечают за смертность населения"

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На совещании 12 мая Александр Лукашенко заявил, что в нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей.

- Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль, - заявил президент, его цитату приводит belta.by.

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