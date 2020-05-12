2020-05-12T12:12:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - правительству: "Головой все отвечают за смертность населения"

По его словам, главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Лукашенко высказался о цифрах статистики по коронавирусу. Фото: belta.byЛукашенко высказался о цифрах статистики по коронавирусу. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

На совещании 12 мая Александр Лукашенко заявил, что в нынешних эпидемиологических условиях главное не статистика по количеству заболевших, а спасение жизней людей.

- Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль, - заявил президент, его цитату приводит belta.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу уже развозят по областям Беларуси. Когда их можно будет купить и сделать самому?

В Минск привезли 20 тысяч экспресс-тестов (читать далее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В лидерах: Беларусь вышла на первое место в Европе по числу заболевших COVID-19 на миллион населения
Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Беларуси
Фотофакт: 12 мая город Белорусской АЭС засыпало снегом. Посмотрите!
Из-за эпидемиологической обстановки в Минске в мае не отключат горячую воду
На реставрацию площади Победы в Минске потратили больше 11 млн рублей
Лукашенко - правительству: "Головой все отвечают за смертность населения"
Так себе весна: в Гродно выпал снег
«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет». Лукашенко о коронавирусе
Взрыв в больнице Кабула: среди погибших женщины и ребенок
Водитель «Форда» и лось не поделили дорогу
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси уже в Литве
Новый самый длинный ж/д маршрут в Беларуси: с ветерком от Бреста до Полоцка за 28 рублей
«Умрет» ли коронавирус при летней жаре: ученые дали окончательный ответ
12 мая стартует «Евровидение-2020» в виде онлайн-концертов