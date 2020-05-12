2020-05-12T12:35:17+03:00
Общество
КП Беларусь

На реставрацию площади Победы в Минске потратили больше 11 млн рублей

Часть денег была выделена из бюджета Минска, часть - средства от республиканского субботника
Эвика ОТТО
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На реставрацию площади Победы в Минске потратили больше 11 млн рублейНа реставрацию площади Победы в Минске потратили больше 11 млн рублейФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Начальник отдела искусств управления культуры Миноблисполкома Наталья Смольская сообщила, что капитальный ремонт площади Победы превысил 11 млн рублей. Из бюджета Минска было выделено более 7 млн, а также средства от республиканского субботника, проведенного в 2019 году.

Реставрация площади Победы заняла почти год. За это время была выполнена реставрация обелиска, стилобата и горельефов. Реставраторы также воссоздали утраченный гранит на стеле. Обновлены четыре венка, которые обрамляли монумент. Ремонт прошел и в подземной части: там заменили освещение, обновили потолок, стены и пол, установили мультимедийный экран, новые информационные стенды. А также разместили экспозицию документальных фото и картин белорусских художников на военную тематику, пишет belta.by.

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