КП Беларусь
Из-за эпидемиологической обстановки в Минске в мае не отключат горячую воду
Плановые отключения перенесли на июнь
Плановое отключение горячей воды в Минске перенесли на 1 июня. Фото: yandex.by
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В «Минскэнерго» сообщили, что отключать горячую воду в Минске в мае не будут.
«Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. И мы вынуждены перенести график отключения горячей воды на 1 июня», - отметили в ведомстве.
Отключение горячей воды было запланировано на 11 мая. Но из-за эпидемии COVID-19 Минжилкомхоз рекомендовал скорректировать сроки. В ведомстве также отметили, что без горячей воды невозможно будет соблюдать правила гигиены.
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Повышение тарифов является плановым. (подробности)
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