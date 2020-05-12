2020-05-12T12:47:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за эпидемиологической обстановки в Минске в мае не отключат горячую воду

Плановые отключения перенесли на июнь
ИННА КОРСАК
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Плановое отключение горячей воды в Минске перенесли на 1 июня. Фото: yandex.byПлановое отключение горячей воды в Минске перенесли на 1 июня. Фото: yandex.by
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В «Минскэнерго» сообщили, что отключать горячую воду в Минске в мае не будут.

«Эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. И мы вынуждены перенести график отключения горячей воды на 1 июня», - отметили в ведомстве.

Отключение горячей воды было запланировано на 11 мая. Но из-за эпидемии COVID-19 Минжилкомхоз рекомендовал скорректировать сроки. В ведомстве также отметили, что без горячей воды невозможно будет соблюдать правила гигиены.

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Теперь горячая вода и отопление. С 1 июня повышаются тарифы на коммунальные услуги.

Повышение тарифов является плановым. (подробности)

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