КП Беларусь
Фотофакт: 12 мая город Белорусской АЭС засыпало снегом. Посмотрите!
Жители Островца проснулись, а за окном зима
Город Белорусской АЭС засыпало снегом в середине мая. Фото: Эдуард СВИРИД
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Еще вчера, 11 мая, в Беларуси было лето: от +20 до +27. Ночью в отдельных районах прошли грозы, а уже 12 мая по стране пронеслась зима. Снег выпал в Гродненской и Брестской областях. Кстати, снег в мае для Беларуси уже привычное явление: в 2017 году также в мае снег выпадал в Минской и Гродненской областях.
А вот как выглядит 12 мая город Белорусской АЭС Островец.
Жители Островца сегодня проснулись, а за окном зима! Фото: Эдуард СВИРИД
Островец 12 мая. Фото: Эдуард СВИРИД
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