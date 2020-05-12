Глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Беларуси

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- Никогда не думал, что буду писать такой текст, и надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой мне удастся до наступления новых времен в нашей стране. Но никогда не говори «никогда»! Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа, - заявил Виктор Бабарико. - Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное - финальную часть этого «действа», которая была сформулирована еще в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем. Однако, зная все это, я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий, а самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего. Если можно честно описать ту ситуацию, в которой мы находимся, если верен анализ, почему мы дошли до этой точки, если можно предложить вариант решения проблемы, то должно и принять ответственность за реализацию этого варианта.

Виктор Дмитриевич Бабарико - председатель правления ОАО «Белгазпромбанк». Родился 9 ноября 1963 года в Минске. Окончил Белорусский государственный университет в 1988 году, в 1995-м - Академию управления при Кабинете министров Республики Беларусь, затем, 5 лет спустя - магистратуру Белорусского государственного экономического университета. В банковской системе страны работает с июля 1995 года. Председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» назначен в июле 2000 года.

В январе 2002-го президент Беларуси Александр Лукашенко объявил Виктору Бабарико благодарность за многолетний самоотверженный труд и значительный вклад в развитие банковской системы страны.

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