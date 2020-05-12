В лидерах: Беларусь вышла на первое место в Европе по числу заболевших COVID-19 на миллион населения

Изменить размер текста: A A

На международном статистическом ресурсе провели анализ данных по количеству новых заражений коронавирусом. Беларусь 10 мая вышла на первое место в Европе по числу новых случаев. И стала пятой в мире.

В стране 10 мая было выявлено 97 новых случаев COVID-19 на миллион населения. К примеру, в России всего было зафиксировано 11 012 случаев, а в Беларуси - 921. Но в переводе на душу населения (население РФ в 15 раз больше. - Ред.) страна возглавила данный рейтинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусы опасаются последствий парада, а ученый-медик поясняет: реанимация нужна только 4% пациентов с коронавирусом.

Число новых инфицированных в стране почти каждый день растет на 900+ новых случаев. (подробности)