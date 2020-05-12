2020-05-12T14:21:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В лидерах: Беларусь вышла на первое место в Европе по числу заболевших COVID-19 на миллион населения

Данные актуальны по состоянию на 10 мая
ИННА КОРСАК
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Беларусь обогнала страны Европы по числу заражений COVID-19 на миллион населения. Фото: yandex.byБеларусь обогнала страны Европы по числу заражений COVID-19 на миллион населения. Фото: yandex.by
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На международном статистическом ресурсе провели анализ данных по количеству новых заражений коронавирусом. Беларусь 10 мая вышла на первое место в Европе по числу новых случаев. И стала пятой в мире.

В стране 10 мая было выявлено 97 новых случаев COVID-19 на миллион населения. К примеру, в России всего было зафиксировано 11 012 случаев, а в Беларуси - 921. Но в переводе на душу населения (население РФ в 15 раз больше. - Ред.) страна возглавила данный рейтинг.

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