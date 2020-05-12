2020-05-12T14:59:13+03:00
Общество
КП Беларусь

С 13 по 15 мая в Беларуси ожидаются ночные заморозки

Столбик термометра опустится до 4 градусов мороза
Эвика ОТТО
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С 13 мая по 15 мая в Беларуси ожидаются ночные заморозки.С 13 мая по 15 мая в Беларуси ожидаются ночные заморозки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На ближайшие дни прогнозы синоптиков далеко не радуют весенним теплом. С 13 по 15 мая почти на всей территории страны ожидаются заморозки до - 4, только в отдельных районах сохранится плюсовая температура: от 1 до 3 градусов тепла. Температура воздуха днем составит от 9 до 15 градусов выше нуля - жарче всего будет в Гомельском регионе. По северо-западной части ожидаются кратковременные дожди. Порывы ветра будут достигать 15 - 18 метров в секунду, сообщает «Белгидромет».

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