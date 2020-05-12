2020-05-12T15:31:42+03:00
Общество
КП Беларусь

ЦИК опубликовал реквизиты счета для сбора денежных средств на проведение избирательной кампании

Выборы в стране пройдут 9 августа
ИННА КОРСАК
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ЦИК объявил сбор денег для проведения выборов в Беларуси. Фото: yandex.byЦИК объявил сбор денег для проведения выборов в Беларуси. Фото: yandex.by
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Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила о сборе денежных средств для проведения президентских выборов. Для этих целей создан внебюджетный фонд, который состоит из добровольных перечислений граждан, организаций и общественных объединений страны. ЦИК 12 мая опубликовал реквизиты счета, который открыт в Беларусбанке.

Собранные деньги будут использованы для технического обеспечения и дополнительного тиража информационной продукции - плакатов с датой выборов и информацией о кандидатах.

В фонд не смогут вносить средства международные организации, бюджетные организации, иностранцы, организации с иностранными собственниками.

В 2020 году на проведение выборов из бюджета выделено 36 миллионов белорусских рублей.

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