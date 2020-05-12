Лукашенко о пневмониях: «Дай бог нам на этом уровне выдержать»

По его словам, такого прироста, который был 2 - 3 недели назад, уже нет

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На совещании 12 мая Александр Лукашенко рассказал, что при широком тестировании на коронавирус фиксируется прирост заражений. По его словам, главное - лечить пневмонии, которые бывают не только коронавирусными.

- Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19 (у нас этот прогноз есть), а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным, - сказал глава государства. - У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении - это пневмонии.

Президент рассказал, что в Беларуси уже нет такого прироста, как было даже 2 - 3 недели назад.

- Дай бог нам на этом уровне выдержать, - сказал он.

Александр Лукашенко отреагировал на информацию, что невылечившихся людей выписывают из больниц на долечивание в санатории.

- Хочу, чтобы все понимали, в чем суть: мы лечим людей в больницах, и мое непреклонное, жесткое требование к Минздраву и коллективам больниц - ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей, - сказал он. Мол, обстановка инфекционных больниц психологически давит на людей. - Поэтому, если есть нормальная динамика в лечении непосредственно в больнице, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует, мы его переводим на санаторно-курортное лечение. Я поручал: Аксаковщина (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации. - Ред.) и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Минске.

Есть и люди, которые наблюдаются дома. Напомним, это касается бессимптомных заболеваний, если нет риска заразить других.

- В Минске, допустим, создано около 270 бригад, которые в своих районах держат на контроле определенное количество этих людей. И если какое-то ухудшение, мы немедленно их госпитализируем, - заявил белорусский президент. - Вот такой замкнутый круг, и это себя оправдало. Как только заметили, что где-то заболел человек, немедленно начинаем тестировать его контакты и изолировать. Очаговый метод борьбы, а не фронтальный на изоляцию. Это особенность сегодняшнего лечения в Беларуси, и мы к этим методам пришли постепенно, - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, этот метод уже принес свои результаты. Цитаты приводит president.gov.by - Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены.