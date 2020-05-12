2020-05-12T15:36:53+03:00
Политика
КП Беларусь

Виктор Бабарико уволился из Белгазпромбанка

Банкир был на посту председателя правления 20 лет, а теперь метит в президенты
Эвика ОТТО
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Банкир был на посту председателя правления 20 лет. Фото: belgazprombank.by.Банкир был на посту председателя правления 20 лет. Фото: belgazprombank.by.
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Новость об увольнении Виктора Бабарико сообщила пресс-служба банка 12 мая:

- ОАО «Белгазпромбанк» информирует о выходе Бабарико Виктора Дмитриевича из состава правления и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию.

В этот же день банкир заявил, что намеревается участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Беларуси 9 августа 2020 года.

- Никогда не думал, что буду писать такой текст, и надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой мне удастся до наступления новых времен в нашей стране. Но никогда не говори «никогда»! Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа, - заявил Виктор Бабарико на своей странице в Фейсбуке.

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