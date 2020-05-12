Глава ВОЗ позвонил Лукашенко

И пообещал приехать в Беларусь после окончания пандемии

Изменить размер текста: A A

12 мая состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Позвонил глава ВОЗ и попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси, а также поинтересовался, какая нужна поддержка от организации, заявив о готовности при необходимости такую помощь оказать.

Как сообщает president.gov.by, Александр Лукашенко рассказал о системе здравоохранения в Беларуси, о тактике, которой страна борется с коронавирусом. Рассказал и о том, что вызывают беспокойство пневмонии.

По словам президента, главная задача, которую определили для себя в Беларуси, - бороться за каждую жизнь, ни в коем случае не допуская скачка уровня смертности.

Глава ВОЗ сказал, что у каждой страны во время пандемии есть свои методы борьбы, а единых правил нет.

Поговорили и о миссии ВОЗ, которая работала у нас в апреле. Лукашенко поблагодарил Гебрейесуса за приезд экспертов. И пригласил руководителя ВОЗ посетить Беларусь с визитом. Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в нашу страну после окончания пандемии.

Кстати, на международном статистическом ресурсе провели анализ данных по количеству новых заражений коронавирусом. Беларусь 10 мая вышла на первое место в Европе по числу новых случаев. И стала пятой в мире.

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 24 873 случая COVID-19 (+967 за сутки). После курса лечения и наблюдения докторов выздоровели 6974 пациента (+443 за сутки). За весь период скончались 142 человека (+7 за сутки). Ведомство уточняет, что у умерших были хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране проведено 284 445 тестов. В исследованиях задействованы 38 лабораторий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусы опасаются последствий парада, а ученый-медик поясняет: реанимация нужна только 4% пациентов с коронавирусом.

Число новых инфицированных в стране почти каждый день растет на 900+ новых случаев. (подробности)