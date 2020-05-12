Поезд проехал над мужчиной, который уснул между рельсами. Счастливчик остался жив!

Мужчина уснул между рельсами и над ним проехал поезд. Фото: gorodvitebsk.by

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Как рассказали в УВД Могилевского облисполкома, 69-летний мужчина в нетрезвом состоянии уснул между рельсами на железнодорожном пути. Над ним проехал состав.

«Поезд двигался из Могилева в Жлобин. В его составе было 100 вагонов. Машинист заметил лежавшего на железнодорожных путях человека и экстренно затормозил», - рассказали в УВД.

Поезд полностью остановился в тот момент, когда над мужчиной проезжал пятый вагон. Сотрудники локомотивной бригады помогли человеку прийти в себя. Позже его передали медикам. Телесных повреждений у могилевчанина обнаружено не было.

На мужчину завели протоколы об административных правонарушениях.

Случай произошел 8 мая.