2020-05-12T17:14:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - крошки от сушек». В Молодечно у пенсионера украли гречку, сушки и буханку хлеба

Двое нетрезвых воров напали на 62-летнего мужчину днем на улице Вольной
Эвика ОТТО
Поделиться:
Двое нетрезвых воров напали на 62-летнего мужчину днем на улице Вольной.Двое нетрезвых воров напали на 62-летнего мужчину днем на улице Вольной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Пенсионер возвращался домой из магазина, как вдруг неизвестные ударили его и выхватили из рук сумку, в которой мужчина нес несколько пачек гречневой крупы, сушек и буханку хлеба. Воришки скрылись в неизвестном направлении, но пенсионер запомнил их.

Однако милиционеры уже заметили странную парочку в соседнем дворе - двое мужчин прятались в кустах неподалеку от места происшествия. Ворами оказались местные безработные: одному из них 32 года. Как выяснилось, мужчины направлялись на вечеринку, а по пути решили найти закуску.

- Они силой вырвали пакет, так что в руках у пожилого мужчины остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - только крошки от сушек. При себе у подозреваемых находился пакет, содержащий похищенные продукты питания, видимо, на закуску, а также бутылка спиртного, - сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Действиям каждого из фигурантов правоохранителями будет дана правовая оценка. К слову, они ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Нетрезвый мужчина утонул в заброшенном колодце
В Лунинце подросток сфотографировал банковскую карточку мамы друга и тратил с нее деньги
«Остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - крошки от сушек». В Молодечно у пенсионера украли гречку, сушки и буханку хлеба
Поезд проехал над мужчиной, который уснул между рельсами. Счастливчик остался жив!
Глава ВОЗ позвонил Лукашенко
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 мая 2020 года: плюс 967 человек, умерли 142 человека
Виктор Бабарико уволился из Белгазпромбанка
ЦИК опубликовал реквизиты счета для сбора денежных средств на проведение избирательной кампании
Лукашенко о пневмониях: «Дай бог нам на этом уровне выдержать»
С 13 по 15 мая в Беларуси ожидаются ночные заморозки
В лидерах: Беларусь вышла на первое место в Европе по числу заболевших COVID-19 на миллион населения
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Беларуси
Фотофакт: 12 мая город Белорусской АЭС засыпало снегом. Посмотрите!
Из-за эпидемиологической обстановки в Минске в мае не отключат горячую воду
На реставрацию площади Победы в Минске потратили больше 11 млн рублей
Лукашенко - правительству: "Головой все отвечают за смертность населения"
Так себе весна: в Гродно выпал снег
«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет». Лукашенко о коронавирусе
Взрыв в больнице Кабула: среди погибших женщины и ребенок
Водитель «Форда» и лось не поделили дорогу
Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси уже в Литве
Новый самый длинный ж/д маршрут в Беларуси: с ветерком от Бреста до Полоцка за 28 рублей
«Умрет» ли коронавирус при летней жаре: ученые дали окончательный ответ
12 мая стартует «Евровидение-2020» в виде онлайн-концертов