«Остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - крошки от сушек». В Молодечно у пенсионера украли гречку, сушки и буханку хлеба

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Пенсионер возвращался домой из магазина, как вдруг неизвестные ударили его и выхватили из рук сумку, в которой мужчина нес несколько пачек гречневой крупы, сушек и буханку хлеба. Воришки скрылись в неизвестном направлении, но пенсионер запомнил их.

Однако милиционеры уже заметили странную парочку в соседнем дворе - двое мужчин прятались в кустах неподалеку от места происшествия. Ворами оказались местные безработные: одному из них 32 года. Как выяснилось, мужчины направлялись на вечеринку, а по пути решили найти закуску.

- Они силой вырвали пакет, так что в руках у пожилого мужчины остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - только крошки от сушек. При себе у подозреваемых находился пакет, содержащий похищенные продукты питания, видимо, на закуску, а также бутылка спиртного, - сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Действиям каждого из фигурантов правоохранителями будет дана правовая оценка. К слову, они ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений.