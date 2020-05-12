2020-05-12T17:17:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинце подросток сфотографировал банковскую карточку мамы друга и тратил с нее деньги

Эксперты доказали, что он причастен к хищению
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Эксперты восстановили улики на смартфоне. Фото: sudexpert.gov.byЭксперты восстановили улики на смартфоне. Фото: sudexpert.gov.by
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В Лунинце в милицию обратилась женщина, у которой с банковской карточки начали пропадать деньги. Правоохранители провели разбирательство, и подозрения пали на 15-летнего друга сына заявительницы.

- Находясь в доме, гость захотел попить и пошел на кухню. Увидев на морозильной камере банковскую карточку, а также карту кодов для входа в личный кабинет приложения банка, он сфотографировал данные на свой мобильный телефон и ушел, - рассказывает Татьяна Коток, официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

После этого визита деньги и стали уходить со счета. Но после беседы с милицией подросток удалил с мобильного телефона фотографии - таким образом, как он думал, стер улики. Милиция отдала смартфон на радиоэлектронную экспертизу, которая помогла подтвердить причастность парня к пропаже денег с карточки.

Эксперты восстановили удаленную информацию - фотографии банковской карточки и карты с кодами.

После этого подростку пришлось признаться. Деньги он переводил на карточки своих друзей, чтобы они делали для него покупки, и потратил на игру в интернете.

Лунинецкий РОВД продолжает проверку. После нее действиям парня дадут правовую оценку.

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