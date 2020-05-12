2020-05-12T17:48:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Нетрезвый мужчина утонул в заброшенном колодце

Несчастный случай произошел в агрогородке Ополь в Ивановском районе Брестской области 11 мая
Эвика ОТТО
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга САМЫЛИНАФото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга САМЫЛИНА
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По словам официальный представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, 57-летний пьяный мужчина упал в заброшенный колодец. Это увидели местные жители и бросились спасть односельчанина, но, к сожалению, не успели помочь. Мужчина уже утонул. Ивановский районный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет belta.by.

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