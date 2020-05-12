Нетрезвый мужчина утонул в заброшенном колодце

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По словам официальный представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, 57-летний пьяный мужчина упал в заброшенный колодец. Это увидели местные жители и бросились спасть односельчанина, но, к сожалению, не успели помочь. Мужчина уже утонул. Ивановский районный отдел Следственного комитета по этому факту проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет belta.by.

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