В Беларуси объявили режим повышенной готовности к ЧС. В чем причина?

Из-за пожаров в экосистемах - все службы, органы, местные власти и населения будут обязаны контролировать и предупреждать возгорания. Фото: pixabay.com.

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Вплоть до 1 июня в Беларуси будет действовать режим повышенной готовности Госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Такое постановление Совмин принял 8 мая, документ опубликован на сайте Национального правового интернет-портала.

Такое решение принято для предотвращение пожаров из-за палов травы и сжигания мусора. Для этого госорганизации и местная власть должны постоянно мониторить обстановку пожарной безопасности, обеспечить готовность и наличие средств для возможных пожаров в эко-системах, а также максимально проинформировать всех от руководителей предприятий до всех граждан и лиц без граждан информацию об ответственности за нарушения.

А с 1 июня на местах в зависимости от обстановки будут вводиться режимы функционирования территориальных и отраслевых подсистем и звенья по предупреждению ЧС.

При этом пока будет действовать режим в лесничествах должен быть организован круглосуточный контроль за участками. А все авиаэкипажи или бригады железнодорожных путей обязаны информировать службы о замеченных возгораниях, с воздуха или рядом с путями.

«Решения о запретах на охоту, посещение лесов, въезд на лесные дороги на авто будут приниматься на местах, исходя от обстановки. Принимать информацию о пожарах или угрозе диспетчеры будут круглосуточно. А предупреждать пожары будут не только органы управления по ЧС, но и местные жители, коллективы, внештатные пожарные формирования», – уточняется в постановлении.

В местах отдыха и стоянок будет осуществляться контроль и профилактика. А сотрудники прокуратуры, милиция и подразделения МЧС, группы Минприроды и Минлесхоза (другие заинтересованные) будут проводить анализ и оценку проводимой для профилактики пожаров работы. Еженедельно Центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС будет принимать сводки о проводимой работе.

Постановление вступило в силу.

В пресс-службе Министерства лесного хозяйства напомнили, что с начала года в Беларуси произошло почти 700 лесных пожаров. Запрет на посещение лесов пока приостановили почти по всей Беларуси, кроме Пуховичского, Житковичского, Лельчицкого и Мозырского районов.

– Это произошло благодаря тому, что на большей части территории страны в последние дни прошли дожди. Но в некоторых районах все еще сохраняется пожароопасная обстановка. При этом только за последние сутки (11 мая) в республике зафиксировано 18 возгораний в лесном массиве – пожары произошли на 23,8 гектарах, – уточнили в пресс-службе Минлесхоза.

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