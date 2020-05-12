«Могу достать что угодно, кроме героина и спайса»: в Ошмянах поймали несовершеннолетних наркокурьеров
В пресс-службе Следственного комитета сообщили о завершении расследования уголовного дела о распространении наркотиков в Ошмянах. Обвиняемые трое сбытчиков, двое из них – несовершеннолетние парни.
С наркотиками молодые люди попались в декабре 2019 года. 17-летний горожанин в райцентре продал покупателю за 220 белорусских рублей 1,5 грамма особо опасного психотропа – «Пара-Метилэфедрона».
– Далее выяснилось, что сбытчиками наркотиков являются идвое друзей подозреваемого, 17- и 18-летний горожане. В «троице» у каждого была своя роль: кто-то покупал и привозил наркотики, другой занимался расфасовкой, а на третьем был конечный сбыт. Между собой общались и координировали действия с помощью гаджетов и специальных приложений, – рассказал в пресс-службе.
Поймали сбытчиков, когда один продал психотроп мужчине. Фото: СК.
Также следователи рассказали, что 17-летний наркокурьер накануне задержания склонял 14-летнюю знакомую к употреблению марихуаны, ЛСД, и МДМА.
– В переписке подозреваемый писал школьнице, что алкоголь и сигареты вреднее наркотиков, подчеркивая, что психотропы не вызывают зависимости. Так он всячески рекламировал свою «продукцию», советовал с чего начать, расхваливал воздействие на организм. Несовершеннолетняя разговор поддержала, но попробовать что-либо не согласилась, – уточнили в СК.
Молодые люди и сами принимали наркотики. Фото: СК.
Во время обыска и следствия были изъяты компьтеры и смартфоны, дома у одного из фигурантов нашли «Амфетамин», весы и пакеты для расфасовки, приспособления для употребления наркотиков. Переписываясь с покупателями несовершеннолетний наркокурьер писал: «Могу достать что угодно в любом качестве кроме героина спайса и тому подобное». Также на устройствах был обнаружен архив фото с предполагаемыми местами закладок.
Молодым людям предъявили обвинения по нескольким уголовным делам, они находятся под стражей. Дело передано в прокуратуру.
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