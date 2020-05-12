В Беларусь привезут 5000 высокоточных тест-систем на определение антител к коронавирусу

Тест-системы позволяют быстро и точно узнать о наличии коронавируса у поступившего пациента. Фотоиллюстрация: Минздрав.

Закупку тестов из Китая за свои средства профинансировала белорусско-австрийская компания «Райффайзен-Лизинг».

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Одна из крупнейших лизинговых компаний в республике – «Райффайзен-Лизинг» (Беларусь - Австрия) профинансировала покупку для белорусских больниц высокоточных тестов для выявления антител к COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале.

Тест-системы высокой точности в количестве пяти тысяч единиц китайского производства доставят в медучреждения Минска и другие города.

– Планируется, что тестовые системы на определение антител к коронавирусной инфекции специалисты Центра организации медреагирования Минздрава распределят между другими больницами. Прежде всего, тестировать на коронавирус будут вновь поступающих пациентов, – уточнили в пресс-службе.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что экспресс-тесты позволяют врачам быстро и точно узнать есть ли у больного коронавирус и, исходя из этого, выбрать определенную тактику лечения.

– Быстрая диагностика пациентов через тест-системы, надеемся, поможет белорусским медикам в нелегкой борьбе с пандемией. К слову, являясь частью группы компаний Raiffeisen, мы взяли во внимание и опыт Австрии. Страны одной из первых в Европе преодолевшей пик эпидемии коронавируса, в том числе, благодаря широкому тестированию. Многое для этого делается и в Беларуси, и мы посчитали важным внести свой вклад, – прокомментировали в «Райффайзен-Лизинг».

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