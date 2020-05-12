Мне сегодня 30 лет! В Щучинском районе пьяный именинник снес шлагбаум и пытался прорваться через госграницу

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О происшествии на границе Беларуси с Литвой сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета на официальном сайте.

Во вторник, 12 мая, гродненские пограничники и их литовские коллеги были подняты по тревоге – поступила информация о возможном нарушении госграницы. Попытка нелегального пересечения была предотвращена.

– К месту нарушения прибыли погранотряды обоих государств. Вблизи госграницы был замечен автомобиль, машина съехала с дороги, пересекла контрольную полосу и застряла в канаве. Нарушитель был рядом и сильно подшофе, – прокомментировали в пресс-службе.

На лесной дороге сельчанин потерял ориентацию и поехал в сторону госграницы. Фото: ГПК.

В итоге выяснилось, что в попытке незаконного пересечения госграницы виноват сельчанин из Щучинского района. В этот день мужчина отмечал свой 30-летний юбилей, а хорошенько выпив в компании гостей, сел за руль. В лесном массиве нетрезвый именинник потерял ориентацию и вместо того, чтобы вернуться домой, поехал в сторону Литвы.

– Вблизи границы нарушитель сбил шлагбаум, преграждающий въезд на территорию Литвы, из-за чего не справился с управлением и угодил в канаву. Несмотря на день рождения именинника, конечно же, задержали. Дело направят на правовую оценку, – добавили в ГПК.

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