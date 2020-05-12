2020-05-12T20:49:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Технопарки, бюджетные организации и энергетики: Стало известно, кого Лукашенко освободил от земельного налога

Подписан президентский указ об арендной плате
Надежда БУТОВИЧ
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Ряд организаций освободили от земельного налога.Ряд организаций освободили от земельного налога.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Во вторник, 12 мая, стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об арендной плате за земельные участки их числа госсобственности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Так глава страны утвердил указом субъекты, освобождающиеся по аналогии с земельным налогом от арендной платы. Как уточнили в пресс-службе, это сделано для обеспечения единого подхода в исчислении и уплатах ежегодных платежей.

– От уплаты аренды освобождаются организации за пользование землей, если данные участки отведены под водохранилища и сооружения, укрепляющие берег, используются гидроэлектростанциями для производства элекроэнергии. Также от выплат арендной платы за землю освобождены технопарки, при условии, что они сдают недвижимость своим резидентам. А кроме того, бюджетные организации не будут оплачивать земельный налог, если они сдают в аренду здания, сооружения, другие капитальные строения, или предоставляют их в иное возмездное или безвозмездное пользование на срок до одного месяца, – пояснили в пресс-службе президента.

Также по указу фиксированные размеры арендной платы индексируются под прогнозный уровень инфляции. И отменяется 10-кратное увеличение арендной ставки за участки под неиспользуемым имуществом либо эксплуатируемые с нарушениями, которые ранее применяли власти на местах. А у крестянских и фермерских хозяйств появилась законодательно закрепленная возможность применения льгот по арендной плате за земли и участки сельхозназначения.

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