Технопарки, бюджетные организации и энергетики: Стало известно, кого Лукашенко освободил от земельного налога
Во вторник, 12 мая, стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об арендной плате за земельные участки их числа госсобственности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Так глава страны утвердил указом субъекты, освобождающиеся по аналогии с земельным налогом от арендной платы. Как уточнили в пресс-службе, это сделано для обеспечения единого подхода в исчислении и уплатах ежегодных платежей.
– От уплаты аренды освобождаются организации за пользование землей, если данные участки отведены под водохранилища и сооружения, укрепляющие берег, используются гидроэлектростанциями для производства элекроэнергии. Также от выплат арендной платы за землю освобождены технопарки, при условии, что они сдают недвижимость своим резидентам. А кроме того, бюджетные организации не будут оплачивать земельный налог, если они сдают в аренду здания, сооружения, другие капитальные строения, или предоставляют их в иное возмездное или безвозмездное пользование на срок до одного месяца, – пояснили в пресс-службе президента.
Также по указу фиксированные размеры арендной платы индексируются под прогнозный уровень инфляции. И отменяется 10-кратное увеличение арендной ставки за участки под неиспользуемым имуществом либо эксплуатируемые с нарушениями, которые ранее применяли власти на местах. А у крестянских и фермерских хозяйств появилась законодательно закрепленная возможность применения льгот по арендной плате за земли и участки сельхозназначения.
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