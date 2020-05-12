Смертельное перестроение на МКАД в Минске: 68-летний водитель Volkswagen Passat врезался в металлическое ограждение

В аварии погибли пенсионер и его жена

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Трагедия произошла на Минской кольцеовй автодороге днем во вторник, 12 мая. Подробности смертельного ДТП сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Авария случилась на 33 километре внешнего кольца МКАДа. На трассе столкнулись легковой «Фольксваген Пассат Б3» и «Фольксваген Пассат Б5».

– Установлено, что «Бэ третьим» управлял 68-летний водитель. В какой-то момент мужчина начал перестроение и врезался в попутный «Фольксваген Б5», которым управлял 34-летний автолюбитель. От столкновения универсал не удержался в полосе и въехал в металлический разделитель полос. В аварии смертельные травмы получила 70-летняя пассажирка, супруга водителя, она скончалась на месте ДТП. Водителя-пенсионера доставили в больницу, но там он так же скончался от полученных повреждений, – сообщили в пресс-службе.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, специалисты Госкомитета судебных экспертиз. Следователи ищут очевидцев происшествия, если вам известны подробности ДТП, есть видео с регистратора, обратитесь по номерам: (8017) 389-55-55 или (8033) 333-67-19.

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