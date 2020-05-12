2020-05-12T21:34:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве мужчина убил родного брата на глазах его сына-школьника

Мальчик побежал за бабушкой, но спасти могилевчанина не успели
Надежда БУТОВИЧ
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Кровавая попойка в Могилеве. Фото: УСК по Могилевской области.Кровавая попойка в Могилеве. Фото: УСК по Могилевской области.
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Трагедия произошла в Могилеве в минувшее воскресенье, 11 мая. Во время пьяного застолья брат убил брата, сообщили в пресс-службе УСК по Могилевской области. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах происшествия.

– Воскресным вечером двое братьев, 38 и 37 лет, выпивали за столом дома у одного из них. Причем у младшего мужчины в тот момент гостил 11-летний сын. В какой-то момент выпившие братья разругались, старший схватился за нож и нанес «сопернику» глубокую рану в области плеча. На крики прибежал мальчишка, он увидел истекающего кровью папу и бросился за бабушкой, которая живет по соседству, – рассказали в пресс-службе УСК.

Пенсионерка позвонила в «скорую», но до приезда медиков мужчина не дожил – умер от обильной кровопотери. На месте трагедии изъяли орудие преступления, задержали и подозреваемого в убийстве.

– Известно, что задержанный нигде не работал, злоупотреблял алкоголем, ранее был судим за «пьяное вождение». Идет следствие, – уточнили в пресс-службе.

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