2020-05-12T22:43:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о коронавирусе после Парада на День Победы: «Что мы получили? Значительное снижение пневмоний в Минске»

Во время совещания с правительством президент Беларуси рассказал, что роста заболеваемости COVID-19 в столице не наблюдается
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в Минске в два раза. Фото: ont.by.Александр Лукашенко рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в Минске в два раза. Фото: ont.by.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 12 мая, в Минске прошло совещание, на котором Александр Лукашенко, общаясь с членами правительства и управленцами Администрации президента, охарактеризовал ситуацию с COVID-19 в Беларуси как «терпимую».

Не преминул белорусский лидер и ответить в адрес критиковавших минский Парад на 9 мая. Видео с совещания показали в эфире телеканала «ОНТ».

Так президент рассказал, что в мероприятии участвовало множество военных, переболевших и другие люди. И подчеркнул, что, прежде всего, у него была значительная убежденность в том, что нахождение на Параде на воздухе – это не хуже, «чем они там где-то будут заперты».

– Но, все-таки в душе, в сердце, была какая-то настороженность… Ну и что мы получили?! В Минске значительное – вчера в два раза – снижение пневмоний, в два раза! И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей – и у нас в минус пошло, и не только в Минске – и мы получили дополнительное койко-место, на всякий случай, для заболевших людей, – объяснил Александр Лукашенко.

Также президент пояснил, что намерен взять на контроль группы специалистов все уровней работы с коронавирусной инфекцией. Так с 12 мая начнут проверять, как лечат пациентов с пневмониями, как восстанавливают тех, кто пошел на поправку, и как контролируют изолировавшихся дома.

– До выходных дней (Прим.: 16 – 17 мая) я буду иметь эту полную картину и полную информацию. Поэтому не надо там расписывать в интернете и «плявузгать» по тому или иному случаю не разобравшись, – ответил Лукашенко злопыхателям.

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