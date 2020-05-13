Уходит целая эпоха: универсам «Столичный» у площади Якуба Коласа закрывается

Генеральный директор ЦУМа Алексей Сокол говорит, что универсам пока не закрылся и работает

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От блогеров не осталось незамеченным, что на полки универсама перестали выкладывать новый товар, а некоторые стеллажи были убраны. Торговый комплекс «Столичный» расположен рядом с ЦУМом на проспекте Независимости, 52. Туда входят кафе, универсам и бар «Столичный». По словам генерального директора ЦУМа универсам пока работает. А какая судьба ожидает его в будущем, он называет «коммерческой тайной».

В конце марта из-за коронавируса резко упала посещаемость точки общепита. А во время простоя оборудование тоже потребляет электроэнергию, за которую нужно платить. Персонал, который здесь работал сейчас переведён на основное предприятие в ЦУМ.

Здание универсама принадлежит Главному управлению потребительского рынка Мингорисполкома. Его площадь составляет более 2 тысяч квадратных метров.

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