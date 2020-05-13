2020-05-13T09:42:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сотрудники МЧС спасли корову из колодца (видео)

Ее вытянули бульдозером и пожарным рукавом
Сергей Диндиков
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Корова не пострадалаКорова не пострадала
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Как сообщает МЧС, 12 мая им на пульт поступил вызов о том, что в деревне Ивановка Гомельского района в пустой заброшенный колодец провалилась корова. Его глубина составляет 2 метра, естественно, что корова самостоятельно выбраться не смогла. Спасатели привязали животное к пожарному рукаву, а его, в свою очередь, к бульдозеру и вытащили корову. Животное не пострадало. Видео

Напомним, Совмин республики принял решение, что до 1 июня в Беларуси будет действовать режим повышенной готовности Госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. В местах отдыха и стоянок будет осуществляться контроль и профилактика. А сотрудники прокуратуры, милиция и подразделения МЧС, группы Минприроды и Минлесхоза (другие заинтересованные) будут анализировать и давать оценку проводимой для профилактики пожаров работы. Еженедельно Центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС будет принимать сводки о проводимой работе.

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