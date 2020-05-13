Измеряли давление, а после пропадали деньги: правоохранители задержали трех воровок

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Сначала воровки неславянской наружности в масках пришли к 86-летней жительнице Барановичского района. Представились медработниками и предложили померить давление. После их ухода пенсионерка недосчиталась 200 рублей и вызвала милицию.

Далее банда пыталась достучаться до жителей домов в Барановичском, Кореличском и Новогрудском районах. Однако жильцы попросту отказались от предлагаемых услуг, рассказали в МВД.

Задержали преступную группу по горячим следам вечером в Барановичском районе. У них удалось даже изъять часть похищенного. Одна из женщин оказалась ранее судима за грабеж. Действиям подозреваемых следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за кражи.

В МВД также рассказали, что за четыре месяца текущего года в Беларуси от краж пострадали 793 человека старше 70 лет. Это на 22% процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таких потерпевших было 647. Чтобы не стать жертвой хищений, в МВД порекомендовали следовать простым правилам. Ни в коем случае не сообщать малознакомым людям, если вы живете одни, не договариваться о встрече с посторонними у себя дома, всегда пользоваться дверным глазком и ограничительной цепочкой на двери, обеспечить хорошее освещение в коридоре, на лестничной площадке, на крыльце частного дома. Если посетитель представляется работником какой-либо организации, попросите его предъявить удостоверение. Попытайтесь уточнить по телефону, есть ли в названной им организации такой сотрудник и где он должен находиться в данное время. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляйте посетителя вне поля зрения.

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