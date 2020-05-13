Деньги за путевки не вернут до конца года? Турбизнес ждет законопроект

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Коронавирус наломал немало дров в сфере предпринимательства: так или иначе с трудностями столкнулись многие сферы бизнеса. Одной из первых пострадала туристическая отрасль. Председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун сообщила, что турбизнес в Беларуси рассчитывает на отсрочку возврата денег клиентам. Без этой меры поддержки ряд предприятий туристической отрасли может обанкротиться.

Законопроект предполагает отсрочку платежей до 31 декабря 2020 года. Сроки его принятия пока не озвучиваются.

При раннем бронировании путевки купили около 300 тысяч белорусов на сумму около 400 миллионов рублей. По законодательству турфирмы обязаны вернуть деньги потребителям в течение 7 - 14 дней. Но в связи с пандемией COVID-19 агентства не получают выручки и не могут вернуть долг в установленные сроки.

- Этих денег у нас нет. Исполняя договоры с потребителями, мы перечислили средства принимающим поставщикам - это авиакомпании, отельеры. Он получили эти деньги, но в условиях карантина не могут их вернуть назад вовремя, - пояснила Оксана Бичун.

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович пояснила, что законопроект разрабатывается не только с учетом интересов турагентств, но и самих клиентов. Например, в других странах, если не открываются международные границы, появляются возможности внутри страны. И люди, и туркомпании ориентируются на внутренний туризм.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый добавил, что в условиях неполного открытия границ для Беларуси может быть интересна кооперация с Россией и Украиной. Об этом сообщает belta.by

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