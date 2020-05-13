2020-05-13T09:36:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Деньги за путевки не вернут до конца года? Турбизнес ждет законопроект

У туристических агентств нет денег, чтобы вернуть долги клиентам
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Если не открываются международные границы, то появляются возможности внутри страныЕсли не открываются международные границы, то появляются возможности внутри страныФото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Коронавирус наломал немало дров в сфере предпринимательства: так или иначе с трудностями столкнулись многие сферы бизнеса. Одной из первых пострадала туристическая отрасль. Председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун сообщила, что турбизнес в Беларуси рассчитывает на отсрочку возврата денег клиентам. Без этой меры поддержки ряд предприятий туристической отрасли может обанкротиться.

Законопроект предполагает отсрочку платежей до 31 декабря 2020 года. Сроки его принятия пока не озвучиваются.

При раннем бронировании путевки купили около 300 тысяч белорусов на сумму около 400 миллионов рублей. По законодательству турфирмы обязаны вернуть деньги потребителям в течение 7 - 14 дней. Но в связи с пандемией COVID-19 агентства не получают выручки и не могут вернуть долг в установленные сроки.

- Этих денег у нас нет. Исполняя договоры с потребителями, мы перечислили средства принимающим поставщикам - это авиакомпании, отельеры. Он получили эти деньги, но в условиях карантина не могут их вернуть назад вовремя, - пояснила Оксана Бичун.

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович пояснила, что законопроект разрабатывается не только с учетом интересов турагентств, но и самих клиентов. Например, в других странах, если не открываются международные границы, появляются возможности внутри страны. И люди, и туркомпании ориентируются на внутренний туризм.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый добавил, что в условиях неполного открытия границ для Беларуси может быть интересна кооперация с Россией и Украиной. Об этом сообщает belta.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Такой ситуации, в которой белорусский турбизнес оказался в связи с коронавирусом, никто из белорусских туроператоров и припомнить не может» (дальше...)

В Беларуси подешевели такси, цветы и авиабилеты. Узнали, чего ждать от цен дальше (читать дальше...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Контакт первого уровня проигнорировал самоизоляцию и пошел гулять – его оштрафовали более чем на 1 000 рублей
Крупный дилер из деревни: 3,4 килограмма насвая изъяли у жителя Жлобинского района
Из-за коронавируса количество вакансий в Беларуси снизилось на 14% с начала года
Тушил пожар и загорелся сам: в Городокском районе, самостоятельно борясь с огнем, мужчина получил ожоги
Деньги за путевки не вернут до конца года? Турбизнес ждет законопроект
Измеряли давление, а после пропадали деньги: правоохранители задержали трех воровок
Сотрудники МЧС спасли корову из колодца (видео)
Уходит целая эпоха: универсам «Столичный» у площади Якуба Коласа закрывается
Лукашенко о коронавирусе после парада на День Победы: «Что мы получили? Значительное снижение пневмоний в Минске»
В Могилеве мужчина убил родного брата на глазах его сына-школьника
Смертельное перестроение на МКАД в Минске: 68-летний водитель Volkswagen Passat врезался в металлическое ограждение
Технопарки, бюджетные организации и энергетики: стало известно, кого Лукашенко освободил от земельного налога
Мне сегодня 30 лет! В Щучинском районе пьяный именинник снес шлагбаум и пытался прорваться через госграницу
В Беларусь привезут 5000 высокоточных тест-систем на определение антител к коронавирусу
«Могу достать что угодно, кроме героина и спайса»: в Ошмянах поймали несовершеннолетних наркокурьеров
В Беларуси объявили режим повышенной готовности к ЧС. В чем причина?
Нетрезвый мужчина утонул в заброшенном колодце
В Лунинце подросток сфотографировал банковскую карточку мамы друга и тратил с нее деньги
«Остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - крошки от сушек». В Молодечно у пенсионера украли гречку, сушки и буханку хлеба
Поезд проехал над мужчиной, который уснул между рельсами. Счастливчик остался жив!