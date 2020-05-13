2020-05-13T10:15:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тушил пожар и загорелся сам: в Городокском районе, самостоятельно борясь с огнем, мужчина получил ожоги

После осмотра медработниками он был госпитализирован
Сергей Диндиков
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Когда сотрудники МЧС приехали к месту вызова пожар был уже потушен. Фото 112.byКогда сотрудники МЧС приехали к месту вызова пожар был уже потушен. Фото 112.by
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12 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Новая Городокского района. Когда они приехали к месту вызова, пожар был уже потушен. Стало известно, что хозяева использовали обгоревший дом как дачу. Хозяйка и сын, когда начался пожар, находились здесь. При первых «симптомах» возникновения пожара женщина выбежала из дома, а ее сын остался и начал самостоятельно бороться с «красными петухами». В результате своих действий мужчина получил ожоги, и после осмотра медработниками он поступил на госпитализацию в больницу, сообщается на сайте МЧС.

Как сообщалось выше, пожар был уже потушен до приезда подразделений МЧС. В результате огнем в доме повреждены пол и стена. Причина происшествия устанавливается.

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