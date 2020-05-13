Из-за коронавируса количество вакансий в Беларуси снизилось на 14% с начала года

На 1 января 2020 года потребность в работниках по рабочим профессиям составляла 61,6% от общего числа вакансий Фото: Сергей ГАПОН

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что на фоне пандемии COVID-19 в республике сокращается количество вакансий.

- Спрос со стороны работодателей стал сокращаться. Увеличивается количество граждан, которые обращаются в службу занятости за оказанием содействия в трудоустройстве, - заявила глава ведомства и подчеркнула, что хоть число вакансий и сокращается, они есть: 72 тысячи на данный момент.

По данным на сайте Минтруда, на 01.01.2020 в Беларуси имелось 83,6 тысячи вакансий. Таким образом, их общее количество с начала года сократилось на 14%, или на 11,6 тысячи. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Напомним, 12 мая Александр Лукашенко заявлял, что очень важно сохранить трудовые коллективы во время, когда еще не развернулась экономика. И подчеркнул, что увольнять людей категорически неприемлемо. А о поддержке людей сказал: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу».

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