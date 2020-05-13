2020-05-13T10:17:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса количество вакансий в Беларуси снизилось на 14% с начала года

На данный момент в республике 72 тысячи предложений для трудоустройства
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
На 1 января 2020 года потребность в работниках по рабочим профессиям составляла 61,6% от общего числа вакансийНа 1 января 2020 года потребность в работниках по рабочим профессиям составляла 61,6% от общего числа вакансийФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что на фоне пандемии COVID-19 в республике сокращается количество вакансий.

- Спрос со стороны работодателей стал сокращаться. Увеличивается количество граждан, которые обращаются в службу занятости за оказанием содействия в трудоустройстве, - заявила глава ведомства и подчеркнула, что хоть число вакансий и сокращается, они есть: 72 тысячи на данный момент.

По данным на сайте Минтруда, на 01.01.2020 в Беларуси имелось 83,6 тысячи вакансий. Таким образом, их общее количество с начала года сократилось на 14%, или на 11,6 тысячи. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Напомним, 12 мая Александр Лукашенко заявлял, что очень важно сохранить трудовые коллективы во время, когда еще не развернулась экономика. И подчеркнул, что увольнять людей категорически неприемлемо. А о поддержке людей сказал: «Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы». Лукашенко о коронавирусе, прогнозах и карантине (дальше…)

Рынок минской недвижимости рухнул: в апреле минус почти 700 сделок к марту, то есть их стало в 2,2 раза меньше (дальше…)

«Из-за коронавируса хочу сразу после трудового отпуска взять отпуск за свой счет, можно ли так?» Отвечает эксперт (дальше…)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Контакт первого уровня проигнорировал самоизоляцию и пошел гулять – его оштрафовали более чем на 1 000 рублей
Крупный дилер из деревни: 3,4 килограмма насвая изъяли у жителя Жлобинского района
Из-за коронавируса количество вакансий в Беларуси снизилось на 14% с начала года
Тушил пожар и загорелся сам: в Городокском районе, самостоятельно борясь с огнем, мужчина получил ожоги
Деньги за путевки не вернут до конца года? Турбизнес ждет законопроект
Измеряли давление, а после пропадали деньги: правоохранители задержали трех воровок
Сотрудники МЧС спасли корову из колодца (видео)
Уходит целая эпоха: универсам «Столичный» у площади Якуба Коласа закрывается
Лукашенко о коронавирусе после парада на День Победы: «Что мы получили? Значительное снижение пневмоний в Минске»
В Могилеве мужчина убил родного брата на глазах его сына-школьника
Смертельное перестроение на МКАД в Минске: 68-летний водитель Volkswagen Passat врезался в металлическое ограждение
Технопарки, бюджетные организации и энергетики: стало известно, кого Лукашенко освободил от земельного налога
Мне сегодня 30 лет! В Щучинском районе пьяный именинник снес шлагбаум и пытался прорваться через госграницу
В Беларусь привезут 5000 высокоточных тест-систем на определение антител к коронавирусу
«Могу достать что угодно, кроме героина и спайса»: в Ошмянах поймали несовершеннолетних наркокурьеров
В Беларуси объявили режим повышенной готовности к ЧС. В чем причина?
Нетрезвый мужчина утонул в заброшенном колодце
В Лунинце подросток сфотографировал банковскую карточку мамы друга и тратил с нее деньги
«Остались лишь ручки от пакета, а на асфальте - крошки от сушек». В Молодечно у пенсионера украли гречку, сушки и буханку хлеба
Поезд проехал над мужчиной, который уснул между рельсами. Счастливчик остался жив!