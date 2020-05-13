2020-05-13T10:21:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Крупный дилер из деревни: 3,4 килограмма насвая изъяли у жителя Жлобинского района

29-летний мужчина пояснил, что ранее приобрел его у незнакомого лица для личных нужд
Сергей Диндиков
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Хозяин объяснил, что купил «Насвай» для личных нужд. Фото gomel.mvd.gov.byХозяин объяснил, что купил «Насвай» для личных нужд. Фото gomel.mvd.gov.by
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В деревне Ректа Жлобинского района оперативниками наркоконтроля РОВД было проверено домовладение ранее судимого гражданина. Когда они заглянули под кровать, то нашли там три целлофановых пакета с некурительным табачным изделием «Насвай» общим весом 3,4 килограмма, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Хозяин объяснил, что не так давно купил его у незнакомого лица для личных нужд. На него был составлен административный протокол за незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания.

А УВД тем временем напоминает, что перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств.

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