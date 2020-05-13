Контакт первого уровня проигнорировал самоизоляцию и пошел гулять - его оштрафовали более чем на 1000 рублей

Коронавирус подтвердился у пожилой мамы мужчины, с которой они живут в одной квартире

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62-летний житель минской улицы Золотая Горка проживает в одной квартире со своей матерью. Недавно у пенсионерки диагностировали коронавирус, но ее не госпитализировали, а оставили выздоравливать дома. Сын женщины, как контакт первого уровня, должен был соблюдать режим самоизоляции. То есть выходить только в ближайшие к дому аптеку или магазин и предварительно надевать маску и перчатки. Милиция ежедневно проверяла соблюдение режима, но во время очередной проверки мужчины дома не оказалось.

Его мама пояснила, что сын чувствовал себя хорошо, никаких признаков болезни у него не было. Поэтому он отправился на прогулку. Позже и сам «гулена» подтвердил эту информацию.

Теперь мужчине придется заплатить серьезный штраф - 40 базовых величин, или 1080 рублей. Сам минчанин с наказанием не согласен и собирается обжаловать приговор, передает агентство Минск-Новости.

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