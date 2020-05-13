2020-05-13T12:36:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый в Беларуси беспилотный автобус презентовали в «Великом камне»

Его запас хода составляет около 180 км. Полная зарядка занимает не более 4 часов
Сергей Диндиков
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Максимальная скорость прототипа составляет 40 километров в час. Фото mlyn.byМаксимальная скорость прототипа составляет 40 километров в час. Фото mlyn.by
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12 мая в Белорусском индустриальном парке «Великий камень» протестировали первый в нашей стране образец беспилотного автобуса на электрическом ходу. Разработана машина по технологии ученых из Сингапура. Максимальная скорость прототипа составляет 40 км/ч. Однако безопасная эксплуатационная скорость несколько ниже - примерно 25 км/ч. Запас хода беспилотного электробуса около 180 км. Полная зарядка занимает не более 4 часов, сообщает МЛЫН.BY.

Управлять автобусом можно в двух режимах: полностью беспилотном, а также ручном. Как рассказал заместитель директора Международной технологической компании "Интеллектуальное оборудование» Цзэн Сяоянь, автобус связан с беспилотными технологиями. Сейчас идет сотрудничество с несколькими компаниями, в числе которых есть и специализирующаяся на 5G.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и руководство Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» проехались по территории парка. После председатель поделился эмоциями. Сказал: это очень необычно, что сегодня был первый опыт, и это только начало. По мнению Александра Турчина, коммерческая эксплуатация беспилотного транспорта возможна уже в скором будущем.

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По прогнозам, через 5 лет электромобилей в нашей стране будет порядка 100 тысяч, а к 2027 году - до 300 тысяч (подробности).

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