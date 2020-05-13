Аппараты ИВЛ, тесты, линия по производству респираторов: Китай отправил в Беларусь гуманитарную помощь

Изменить размер текста: A A

Белорусский самолет со средствами медицинского назначения вылетел из Пекина в Минск утром 13 мая. Груз на борту лайнера весит порядка 10 тонн. Более половины этого объема - средства медицинского назначения, закупленные белорусскими компаниями по распоряжению Минздрава: аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства.

Также рейсом в Минск будет доставлена закупленная линия по производству респираторов KN95. Она необходима для запуска собственного производства, которое обеспечит потребность белорусов в плоских масках и респираторов 2-го и 3-го уровней защиты.

Как отмечает belta.by, за март - май из Китая в Беларусь направлено более 90 тонн средств медицинского назначения. В эту цифру входит помощь от властей КНР, регионов и субъектов хозяйствования и медицинские изделия, которые Беларусь закупила у китайских коллег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотофакт: Беларусь отправляет самолет с гуманитарной помощью в Китай. Общий вес груза - около 20 тонн (дальше…)