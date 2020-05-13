КП Беларусь
Белгидромет предупреждает о шторме на 13 - 15 мая
На основании штормового предупреждения в ночные часы со среды по пятницу на большей части территории республики ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов
Штормовое предупреждение объявлено в БеларусиФото: Оксана БРОВАЧ
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Как сообщает Белгидромет, днем в среду, 13 мая, местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15 - 18 м/с.
В ночные часы 13 - 15 мая (среда - пятница) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0...-4°С.
По Минской области в ночные часы ожидается:
13 мая на большей части территории заморозки от 0 до -4 градусов;
14 мая во многих районах на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов;
15 мая также на большей части территории заморозки.
Подробную информацию о погоде по областным центрам можно посмотреть здесь