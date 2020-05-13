Белгидромет предупреждает о шторме на 13 - 15 мая

На основании штормового предупреждения в ночные часы со среды по пятницу на большей части территории республики ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов

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Как сообщает Белгидромет, днем в среду, 13 мая, местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15 - 18 м/с.

В ночные часы 13 - 15 мая (среда - пятница) на большей части территории страны ожидаются заморозки 0...-4°С.

По Минской области в ночные часы ожидается:

13 мая на большей части территории заморозки от 0 до -4 градусов;

14 мая во многих районах на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до -3 градусов;

15 мая также на большей части территории заморозки.

Подробную информацию о погоде по областным центрам можно посмотреть здесь