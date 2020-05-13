2020-05-13T12:26:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 20 мая в Беларуси снова снижается ставка рефинансирования

С 8,75 до 8 процентов годовых
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Ставка рефинансирования снизилась сразу на 0,75%Ставка рефинансирования снизилась сразу на 0,75%Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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С 20 мая ставка рефинансирования снижается с 8,75% до 8% годовых. Ставка по кредиту овернайт – с 9,75% до 9%. Ставка по депозиту овернайт – с 7,75% до 7% годовых.

Пресс-служба Национального банка Беларуси сообщает, что такое решение принято 13 мая по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Следующее заседание правления по этой теме пройдет в августе.

Напомним, в прошлый раз Нацбанк сообщал о снижении ставки рефинансирования зимой: 19 февраля она снизилась на 0,25% - до уровня 8,75%. Это был самый низкий показатель за всю историю Беларуси.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Национальный банк готов выдавать займы коммерческим банкам. Следовательно, с 20 мая банки, устанавливая проценты по вкладам и займам для населения, будут ориентироваться на 8%.

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