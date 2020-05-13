КП Беларусь
Необычная находка: немецкий снаряд времен войны нашел житель Барановичского района на своем огороде
Боеприпас был оперативно уничтожен специалистами
Снаряд времен войны нашел житель деревни Лавриновичи на своем огороде. Фото: twitter.com
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В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в деревне Лавриновичи мужчина нашел немецкий снаряд времен войны на своем огороде. Сельчанин занимался земельными работами и случайно обратил внимание на металлический предмет, который лежал около забора. Он сразу же позвонил в дежурную часть Барановичского РОВД и сообщил о своей находке.
Специалисты оперативно приехали на место. Территорию перекрыли.
"Жителем деревни был найден артиллерийский снаряд 75 мм немецкого производства. Других опасных предметов на участке найдено не было. Находку оперативно уничтожили", - рассказали в УВД Брестского облисполкома.