Необычная находка: немецкий снаряд времен войны нашел житель Барановичского района на своем огороде

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В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в деревне Лавриновичи мужчина нашел немецкий снаряд времен войны на своем огороде. Сельчанин занимался земельными работами и случайно обратил внимание на металлический предмет, который лежал около забора. Он сразу же позвонил в дежурную часть Барановичского РОВД и сообщил о своей находке.

Специалисты оперативно приехали на место. Территорию перекрыли.

"Жителем деревни был найден артиллерийский снаряд 75 мм немецкого производства. Других опасных предметов на участке найдено не было. Находку оперативно уничтожили", - рассказали в УВД Брестского облисполкома.