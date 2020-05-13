В Бобруйске четверо парней пришли мстить начальству, не нашли его и избили битой сторожа

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Инцидент произошел вечером 9 мая в Бобруйске. Сотрудники Могилевского областного управления Департамента охраны МВД приехали на вызов на одно из городских предприятий. Выяснилось, что компания агрессивно настроенных мужчин избила сторожа битой. Дебоширов быстро нашли: один успел убежать от места преступления всего на 500 метров, а остальных отыскали немного позже. Все парни задержаны, за свой поступок им придется ответить по закону. Установлено, что раньше они не имели проблем с законом.

Правоохранители выяснили, почему компания напала на сторожа. У одного из злоумышленников ранее был конфликт с директором организации, и мужчина решил поквитаться с экс-начальством. Он собрал друзей и отправился «на дело». Руководителя на месте не оказалось, и тогда компания решила выместить агрессию на стороже. Они избили мужчину битой и скрылись. Об этом сообщает Могилевское областное управление Департамента охраны МВД.

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