Mile.by - 50 000 товаров для дома, строительства и ремонта с доставкой на дом
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Уже сейчас на mile.by для онлайн-заказа вам доступны более 50 000 товаров для дома, ремонта и благоустройства вашей квартиры, дачи или сада.
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Мы позаботились о том, чтобы оплата покупки была доступна в той форме, которую предпочитаете лично вы: наличный расчет, банковскими картами, картами рассрочки "Халва" и "Карта покупки". Воспользоваться картами рассрочки "Халва" и "Карта покупки" вы можете при онлайн-оплате, а также при офлайн-оплате только при самовывозе.
Чтобы избежать сложностей с оплатой на месте, убедительно просим заказы оплачивать на сайте онлайн.
Для юридических лиц мы предоставляем возможность оплаты по безналичному расчету.
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