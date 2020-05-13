2020-05-13T12:50:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Mile.by - 50 000 товаров для дома, строительства и ремонта с доставкой на дом

Строительно-ремонтный и дачный сезон уже начался! И у тех, кто не полностью к нему подготовился заранее, еще есть время совершить выгодные покупки к новому сезону
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Для этого не нужны изнурительные походы по магазинам и строительным рынкам, тем более сейчас, когда в стране такая эпидемиологическая ситуация.

Берегите себя и своих близких, по возможности оставайтесь дома и заказывайте онлайн. Mile.by доставит ваш заказ в любой уголок Беларуси. Доставку по Минску заказов на сумму свыше 700 рублей мы осуществляем бесплатно. Все наши водители и курьеры используют во время коммуникации с покупателями средства защиты.

Уже сейчас на mile.by для онлайн-заказа вам доступны более 50 000 товаров для дома, ремонта и благоустройства вашей квартиры, дачи или сада.

Поиск и удобная навигация по категориям помогут вам быстро выбрать нужный товар. Вы можете получить подробную онлайн-консультацию по ассортименту, оформлению заказа и уточнить статус своего заказа.

Не забудьте заглянуть в раздел «Акции». Даже в такой непростой период мы стараемся радовать наших покупателей скидками. До конца мая успейте воспользоваться выгодными акционными предложениями на садовую технику и инвентарь, электроинструмент, ламинат, керамическую плитку, обои, электротовары и многое другое. Скидки до 49%!

Мы позаботились о том, чтобы оплата покупки была доступна в той форме, которую предпочитаете лично вы: наличный расчет, банковскими картами, картами рассрочки "Халва" и "Карта покупки". Воспользоваться картами рассрочки "Халва" и "Карта покупки" вы можете при онлайн-оплате, а также при офлайн-оплате только при самовывозе.

Чтобы избежать сложностей с оплатой на месте, убедительно просим заказы оплачивать на сайте онлайн.

Для юридических лиц мы предоставляем возможность оплаты по безналичному расчету.

Обезопасьте себя и своих близких и покупайте все необходимое, избегая публичных мест. Используйте по возможности дистанционную оплату и доставку на дом.

Mile.by желает вам приятных и безопасных покупок!

ООО АстомСтрой УНП 190516148

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