С 20 мая ставка рефинансирования снизится до абсолютного минимума - 8%

Хотя за все время ведения статистики у нее были взлеты и до 160%

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Нацбанк с 20 мая решил снизить ставку рефинансирования с 8,75 до 8% годовых. Вслед за ней с 20 мая снижается и ставка по кредиту овернайт - с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7,75 до 7% годовых.

Это небывалое падение во всех смыслах: если верить архивам Национального банка, до 8% ставка рефинансирования еще никогда не опускалась, и на 0,75% за один раз - тоже. Зато в худшие годы, когда в Беларуси включали печатный станок для денег, ставка рефинансирования достигала почти 160% годовых! Так было в феврале 2000 года. Затем она плясала то в одну, то в другую сторону, но не превышала 30%. А начиная с 2019 года она плавно снижается, но обычно не более чем на 0,2%.

Напомним, последнее снижение ставки рефинансирования произошло в феврале этого года (с 9 до 8,75% годовых). Такое решение Нацбанк объяснил «умеренным характером инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков». Сейчас же годовая инфляция не снизилась, а выросла из-за коронакризиса. Напомним, по сравнению с прошлогодним апрелем она достигла 5,4%, это больше запланированного годового показателя в 5%.