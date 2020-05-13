2020-05-13T13:55:32+03:00
Общество
КП Беларусь

«По региону - на 20%, по области - на 29%». В Витебской области снижается количество пациентов с пневмониями

Снижение заболеваемости наблюдается с конца апреля
ИННА КОРСАК
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В Витебской области снижается количество пациентов с пневмониями. Фото: yandex.byВ Витебской области снижается количество пациентов с пневмониями. Фото: yandex.by
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Как сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, ситуация в Витебской области остается сложной, но она стабильная и контролируемая.

«Снижение пациентов с пневмониями стало заметно с конца апреля. По региону - на 20%, по областному центру - на 29%. Что касается тяжелых пневмоний, то ситуация остается на том же уровне. Заметно лишь незначительное снижение», - отметил Михаил Вишневецкий.

С 1 апреля по 12 мая в Витебске и Витебской области были выписаны более 5 тысяч пациентов. Из них - 308 медработников.

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