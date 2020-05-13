2020-05-13T14:15:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Из Иордании эвакуированы 13 белорусов: они застряли в стране из-за вспышки коронавируса

В Минск пассажиры прилетели на регулярном рейсе авиакомпании «Белавиа»
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: посольство Беларуси в ИзраилеФото: посольство Беларуси в Израиле
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Посольство Беларуси в Сирии (Иордании по совместительству) и Израиле сообщило, что при содействии МИД Израиля и Иордании 13 белорусов эвакуированы из Иордании. Граждане не могли покинуть страну и вернуться домой, так как из-за пандемии коронавируса аэропорты закрылись, а рейсы были отменены.

После того как белорусы пересекли сухопутную границу Иордании и Израиля, они в сопровождении консула Беларуси в Израиле проследовали в главный аэропорт Тель-Авива имени Бен-Гуриона. Оттуда граждане прямым регулярным рейсом авиакомпании «Белавиа» улетели в Минск.

Фото: посольство Беларуси в Израиле

Фото: посольство Беларуси в Израиле

За содействие в организации эвакуации посольство благодарит МИД Израиля, израильскую компанию «Рубин Турс» и почетного консула Казахстана в Израиле Д. Люксембурга, а также представительство авиакомпании «Белавиа» в Тель-Авиве.

Справка: за все время с начала вспышки и введения ограничений Израиль покинули более 300 белорусов.

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