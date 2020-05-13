«Культурной столицей Беларуси» в 2021 году станет Борисов

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«Культурной столицей Беларуси» ежегодно избирается тот или иной город страны. Самым первым этот статус в 2010 году получил Полоцк, а в 2020 году - Лида.

13 мая коллегия Министерства культуры Республики Беларусь приняла решение, что культурной столицей 2021 года станет Борисов - крупный город в Минской области. Голосование прошло в формате видеоконференции, в которой приняли участие заместители министра культуры Наталья Карчевская и Валерий Громада.

Среди претендентов на звание были города Глубокое (Витебская область) и Мстиславль (Могилевская область). Борисовский регион представила заместитель председателя Борисовского райисполкома Анастасия Копикова. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич поддержала свой родной регион. Она обратилась к участникам видеоконференции и рассказала о планах, которые предстоит реализовать в Борисове. Например, о национальном проекте «Малая радзіма, з табой маё сэрца». Об этом пишет районная газета «Адзінства».