2020-05-13T14:42:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Установлен новый порядок продления и сокращения сроков самоизоляции. Что меняется?

Соответствующее постановление приняли в Минздраве
ИННА КОРСАК
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Минздрав установил новый порядок продления и сокращения сроков самоизоляции. Фото: yandex.ruМинздрав установил новый порядок продления и сокращения сроков самоизоляции. Фото: yandex.ru
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Министерство здравоохранения РБ 8 мая 2020 года приняло постановление «О продлении и сокращении сроков самоизоляции». Согласно нему, самоизоляцию продлят, если:

- получен второй положительный тест на COVID-19;

- у контакта в последний день самоизоляции не получен результат теста на коронавирус;

- коронавирус подтвержден при повторном тесте у контакта первого уровня.

Тем, кто остается на самоизоляции, организации здравоохранения будут вручать специальные требования с указанием конкретных сроков.

Минздрав отметил, что сроки самоизоляции сократят иностранцам и тем, кто прибыл из-за границы. Их сократят, если:

- человек приехал с целью оказания специализированной помощи медучреждениям;

- при получении ходатайства от иностранных организаций, специалисты которых работают в медучреждениях РБ.

Также сократить сроки самоизоляции будет возможно при наличии отрицательного теста на COVID-19, который сделан не позднее двух суток до момента пересечения границы.

После официального опубликования постановление вступает в силу.

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