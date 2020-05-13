2020-05-13T15:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси появятся тесты, которые определяют количество антител к COVID-19 в крови выздоровевших

Самое большое число обнаруживается у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В ближайшее время в Беларуси появятся тесты, которые определяют количество антител в крови выздоровевших от COVID-19 людейВ ближайшее время в Беларуси появятся тесты, которые определяют количество антител в крови выздоровевших от COVID-19 людейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Заведующая клинико-диагностической лабораторией, врач первой квалификационной категории 1-й городской клинической больницы Минска Татьяна Борисенко рассказала, что в ближайшее время в Беларуси появятся тесты для полуколичественного и количественного определения антител. Говоря простым языком, эти тесты показывают не только наличие антител в крови человека, но и их конкретное число. Это важно знать, когда речь идет о донорстве плазмы.

- Такие тесты позволяют выявить не только, есть ли вообще в крови человека антитела, но и в каком количестве они содержатся. Эта цифра также позволяет предположить, насколько стойкий иммунитет у человека. Если показатель высокий, иммунитет более длительный. А если цифра не очень большая, возможно, антитела скоро исчезнут из крови, - цитирует Татьяну Борисенко belta.by.

На вопрос, есть ли связь между тем, насколько тяжело человек перенес COVID-19, и количеством антител в крови, доктор сказала:

- Я бы ответила так: антител не должно быть много или мало, их должно быть достаточно. Самые высокие цифры антител обнаруживают в крови пациентов с перенесенным COVID-19 в тяжелой форме. После выздоровления это самые перспективные доноры плазмы для других тяжелых пациентов.

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