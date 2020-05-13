2020-05-13T15:49:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«Делать экспресс-тесты лучше в медучреждениях». Совет специалиста лабораторной диагностики

Экспресс-тест на 98% даст правильный результат
ИННА КОРСАК
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Экспресс-тесты лучше всего делать в медучреждениях. Фото: zarya.byЭкспресс-тесты лучше всего делать в медучреждениях. Фото: zarya.by
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Врач первой квалификационной категории 1-й городской клинической больницы Минска рассказала о том, кому стоит делать тесты в первую очередь и насколько они точны:

- Я бы отнесла к этой категории контакты первого уровня, пациентов с симптомами заболевания и медработников, которые ежедневно контактируют с заболевшими COVID-19. Скажем так, если человек заражен коронавирусом, то результат теста будет положительным. Если он здоров, то, соответственно, результат будет отрицательным. Чувствительность поступивших в республику тестов - 98%, что считается высоким показателем.

В последнее время все чаще мелькает информация о проведении массового тестирования населения. Специалист пояснила, нужно ли его проводить:

- Подобное тестирование поможет врачам определить иммунную прослойку населения. Из этого следует, что в дальнейшем мы сможем оказывать помощь эффективнее. Сразу скажу, что я бы не стала продавать экспресс-тесты в аптеках. Они в достаточном количестве поступили в медучреждения. Как специалист лабораторной диагностики, отмечу, что тест должен выполняться врачом или лаборантом с точным соблюдением инструкции. Лишь в таком случае можно рассчитывать на правильный результат.

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