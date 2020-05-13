Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 мая 2020 года: +952 человека за сутки, умерли 146 пациентов за все время

Мы собрали последние новости о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси на 13 мая 2020 года

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По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 25 825 человек с COVID-2019 (+952 за сутки). Выздоровели и были выписаны 7711 пациентов (+737 за сутки). За весь период на территории страны погибли 146 человек (+4 за сутки). Минздрав уточняет, что умершие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденную коронавирусную инфекцию.

За все время в стране проведено 296 380 тестов.

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