На торгах 13 мая белорусский рубль подешевел к корзине валют

А евро, доллар и российский рубль подорожали

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 13 мая. Белорусский рубль подешевел к корзине валют. А основные три валюты подорожали.

Доллар подорожал на 0,0071 и теперь стоит 2,4463 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0129 и теперь стоит 2,6523 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0057 и теперь его стоимость составляет 3,325 белорусского рубля за 100 российских.

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