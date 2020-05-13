КП Беларусь
На торгах 13 мая белорусский рубль подешевел к корзине валют
А евро, доллар и российский рубль подорожали
Белорусский рубль на торгах 13 мая подешевел, остальные валюты подорожали. Фото: yandex.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 13 мая. Белорусский рубль подешевел к корзине валют. А основные три валюты подорожали.
Доллар подорожал на 0,0071 и теперь стоит 2,4463 белорусского рубля.
Евро вырос на 0,0129 и теперь стоит 2,6523 белорусского рубля.
Российский рубль подорожал на 0,0057 и теперь его стоимость составляет 3,325 белорусского рубля за 100 российских.
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