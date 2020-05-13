2020-05-13T16:37:09+03:00
Общество
КП Беларусь

«При повторном заражении иммунный ответ будет сильнее»: врач - о том, как формируется и действует иммунитет у переболевших коронавирусом

Благодаря антителам инфекционный процесс не разовьется, а оборвется на начальной стадии
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Самые перспективные доноры плазмы для пациентов - это люди, которые сами перенесли COVID-19 в тяжелой формеСамые перспективные доноры плазмы для пациентов - это люди, которые сами перенесли COVID-19 в тяжелой формеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Врач первой квалификационной категории 1-й городской клинической больницы Минска Татьяна Борисенко объяснила, как формируется иммунитет у людей, которые столкнулись с COVID-19.

По словам специалиста, на 5 - 7-й день в крови появляются иммуноглобулины класса М, а на 10 - 14-е сутки - иммуноглобулины класса G. Первые вскоре исчезают, а вот вторые остаются в организме надолго - до 8 недель и дольше. А затем тоже постепенно уходят из крови.

После истечения 8 недель антитела могут не определяться, но это не значит, что у человека нет иммунитета. Так как организм уже сталкивался с коронавирусом, в нем образовались Т-лимфоциты, или «клетки памяти».

- Они хранят в себе информацию о встрече с антигеном, а конкретно с коронавирусом. Если человек когда-нибудь снова встретится с COVID-19, Т-лимфоциты активизируются и запустят иммунный ответ путем воздействия на другие клетки - например, плазмоциты, которые начнут активно вырабатывать антитела, - цитирует доктора belta.by.

Как следствие - инфекционный процесс не развивается, а обрывается на начальной стадии. Причем при повторном заражении иммунный ответ будет гораздо сильнее и начнет действовать в более короткие сроки.

Но насколько длительным и стойким будет этот иммунитет? Ответ на этот вопрос еще предстоит выяснить. Пока нет достаточных данных, так как прошло еще слишком мало времени после выздоровления даже первых пациентов.

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