Житель Светлогорска вскапывал участок и нашел черепа и кости минимум пяти человек

При земляных работах были найдены еще и немецкие гильзы

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На своем участке житель Светлогорска обнаружил костные останки минимум пяти человек и немецкие гильзы на глубине 1,5 метра. О своей находке мужчина сразу же сообщил в милицию. Специалисты приехали оперативно. Осмотрев участок по улице Лазо, они предварительно заключили, что захоронению более 50 лет.

Для того чтобы точно установить, какому количеству людей принадлежат костные останки и срок их захоронения, будет проведена медико-криминалистическая экспертиза.

Хозяин участка рассказал специалистам, что уже не первый раз встречает подобные находки. Дело в том, что во времена ВОВ в районе деревни Какель (сейчас улица Лазо. - Ред.) шли ожесточенные бои за железнодорожную станцию.