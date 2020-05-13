2020-05-13T17:12:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Светлогорска вскапывал участок и нашел черепа и кости минимум пяти человек

При земляных работах были найдены еще и немецкие гильзы
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Житель Светлогорска на своем участке нашел человеческие останки. Фото: ranak.meЖитель Светлогорска на своем участке нашел человеческие останки. Фото: ranak.me
Изменить размер текста:

На своем участке житель Светлогорска обнаружил костные останки минимум пяти человек и немецкие гильзы на глубине 1,5 метра. О своей находке мужчина сразу же сообщил в милицию. Специалисты приехали оперативно. Осмотрев участок по улице Лазо, они предварительно заключили, что захоронению более 50 лет.

Для того чтобы точно установить, какому количеству людей принадлежат костные останки и срок их захоронения, будет проведена медико-криминалистическая экспертиза.

Хозяин участка рассказал специалистам, что уже не первый раз встречает подобные находки. Дело в том, что во времена ВОВ в районе деревни Какель (сейчас улица Лазо. - Ред.) шли ожесточенные бои за железнодорожную станцию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Нашли водителя, который сбил на машине 18-летнего сельчанина и скрылся: парень погиб
«Надбавки получают и студенты ВГМУ»: Витебский облздрав – о материальном стимулировании медработников
Житель Светлогорска вскапывал участок и нашел черепа и кости минимум пяти человек
Нацбанк обновил экономический прогноз из-за пандемии коронавируса
«При повторном заражении иммунный ответ будет сильнее»: врач - о том, как формируется и действует иммунитет у переболевших коронавирусом
На торгах 13 мая белорусский рубль подешевел к корзине валют
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 мая 2020 года: +952 человека за сутки, умерли 146 пациентов за все время
«Делать экспресс-тесты лучше в медучреждениях». Совет специалиста лабораторной диагностики
В Беларуси появятся тесты, которые определяют, сколько именно антител к коронавирусу в крови выздоровевших
«Культурной столицей Беларуси» в 2021 году станет Борисов
Установлен новый порядок продления и сокращения сроков самоизоляции. Что меняется?
Из Иордании эвакуированы 13 белорусов: они застряли в стране из-за вспышки коронавируса
«По региону - на 20%, по области - на 29%». В Витебской области снижается количество пациентов с пневмониями
В Бобруйске четверо парней пришли мстить начальству, не нашли его и избили битой сторожа
С 20 мая ставка рефинансирования снизится до абсолютного минимума - 8%
Mile.by - 50 000 товаров для дома, строительства и ремонта с доставкой на дом
Необычная находка: немецкий снаряд времен войны нашел житель Барановичского района на своем огороде
С 20 мая в Беларуси снова снижается ставка рефинансирования
Белгидромет предупреждает о шторме на 13 - 15 мая
Аппараты ИВЛ, тесты, линия по производству респираторов: Китай отправил в Беларусь гуманитарную помощь
Первый в Беларуси беспилотный автобус презентовали в «Великом камне»