2020-05-13T17:16:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк обновил экономический прогноз из-за пандемии коронавируса

Скоро дела пойдут лучше, а цены снизятся!
Таисия ЧЕРНУХО
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Эксперты солидарны с Нацбанком: инфляция не достигнет огромных значений, если не менять денежную политику.Эксперты солидарны с Нацбанком: инфляция не достигнет огромных значений, если не менять денежную политику.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Как пояснил 13 мая глава Нацбанка Павел Каллаур, регулятор обновил прогноз развития экономики до конца 2020-го и на 2021 год с учетом пандемии. По его подсчетам, во втором половине этого года дела пойдут лучше, а инфляция замедлится.

- Ускорение инфляции в начале года оценивается как временное, - рассказывает Каллаур. - Во втором квартале 2020 года влияние обозначенных факторов еще продолжится. Но уже во втором полугодии квартальные темпы роста цен замедлятся и вернутся к уровню конца прошлого года. По итогам 2020 года инфляция прогнозируется в диапазоне 5 - 6%.

Напомним, до того как стало понятно, что во всем мире наступила пандемия коронавируса, Нацбанк прогнозировал рост цен в стране за 2020 год до 5%. Сейчас же годовая инфляция выросла и по сравнению с прошлогодним апрелем уже достигла 5,4%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бизнесу уже предоставляют кредитные каникулы

Белорусские банки рассмотрели около 3 тысяч обращений с просьбой предоставить кредитные каникулы. Из них около 1,6 тысячи - от предприятий и 1,25 - 1,26 тысячи - от граждан.

- Пока мы в начале пути, суммы незначительны: на около 1 млрд белорусских рублей предоставлена реструктуризация в различных формах, - сообщил 13 мая председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Но есть и отказы в предоставлении каникул. Для обычных людей - из-за отсутствия документов, которые подтверждают сложную жизненную ситуацию и невозможность платить. Бизнесу банки отказывали, если было ясно, что организация неплатежеспособна и в ближайшей перспективе выручки не получит.

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